Rakennusfirma joutuu maksamaan, koska rakensi liian matalia huoneita taloon Helsingissä
Ilmanvaihtokoteloinnit laskivat huonekorkeuden paikoitellen vain 2,3 metriin tornitalossa.
Herttoniemeen rakennetun kerrostalon ilmanvaihtokotelot madalsivat asuntojen kattoja liikaa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi rakennuttajan maksamaan asunnon ostajille korvausta, joskaan ei niin paljon kuin nämä alun perin vaativat.
Rakennuttajana toiminut JM Suomi määrättiin maksamaan kolmelle asuntosijoitusyhtiölle yhteensä noin 67 000 euroa korkoineen hinnanalennuksena sekä yli 63 000 euron oikeudenkäyntikulut.
Alun perin sijoitusyhtiöt vaativat yli 376 000 euron korvauksia. Yhtiöt omistavat talosta yhteensä 15 huoneistoa.
Tapaus nousi julkisuuteen vuonna 2022 Rakennuslehden uutisoimana. Läkkisepäksi kutsutussa tornitalossa asuntokohtaisen ilmanvaihtojärjestelmän koteloinnit laskivat huonekorkeuden paikoitellen vain 2,3 metriin.
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Rakennusaikana lain mukaan asunnossa sai ympäristöministeriön asetuksen perusteella olla 2,5 metriä matalampia tiloja ”vain vähäiseltä osin”. Herttoniemen asunnoissa 2,5 metriä matalampia tiloja oli 14–42 prosenttia huonealasta.
Erimielisyyttä määrittelystä
Oikeudessa kuullut asiantuntijat olivat eri mieltä siitä, miten ”vähäisyys” määritellään. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, ettei vähäisyyden käsitettä voi loputtomasti venyttää tulkinnallisesti. Jokin raja sille on asetettava, käräjäoikeus sanoi.
Vuodesta 2024 alkaen onkin määritelty, että 2,5 metriä matalampi huonekorkeus saa olla korkeintaan 20 prosentissa huonealasta. Vaikka tätä sääntelyä ei voi soveltaa taannehtivasti, käräjäoikeus hyödynsi laskukaavaa nyt oikeudessa.
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Niinpä käräjäoikeus hyväksyi matalammat huoneet viidennekselle huonealasta. Sen ylittävältä osin JM Suomen maksettavaksi tuli hinnanalennusta.
Oikeus katsoi kohtuulliseksi hinnanalennukseksi 20 prosenttia virheellisen huonealan neliöhinnasta. Esimerkiksi yksiön neliöhinta Läkkisepässä oli noin 8 500 euroa.
Parvekkeiden osalta oikeus hylkäsi alennusvaatimukset. Tuomio ei ole lainvoimainen.
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