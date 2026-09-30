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Kategoriat Kiertotalous Uutiset

Tuusulalainen yritys kehitti menetelmän, jossa työmaalla syntyvän valmisbetonin ylijäämä muutetaan kierrätyskiviaineeksi

Tuusulalainen Grindzero hakee läpimurtoa menetelmälle, jossa työmaalla syntyvä valmisbetonin ylijäämä ei muutu lainkaan jätteeksi.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2026, 6:00
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Grindzeron toimitusjohtaja Miro Harjumäki esittelee Grindzeron menetelmässä syntyvää rakeista kierrätyskiviainesta, joka voidaan hyödyntää maarakentamisessa. Kuva: Jussi Helttunen

Betoniauton säiliöön lisätään pieni määrä lisäainetta, minkä jälkeen ylijäämäbetonia sekoitetaan muutaman minuutin ajan. Lopputuloksena on pienikokoinen, rakeinen kierrätyskiviaines, jota voidaan käyttää maarakentamisessa esimerkiksi pihojen ja muiden infrarakenteiden rakennekerroksissa, pohjavesialueita ja suljettuja täyttöjä lukuun ottamatta.

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