Tuusulalainen yritys kehitti menetelmän, jossa työmaalla syntyvän valmisbetonin ylijäämä muutetaan kierrätyskiviaineeksi Tuusulalainen Grindzero hakee läpimurtoa menetelmälle, jossa työmaalla syntyvä valmisbetonin ylijäämä ei muutu lainkaan jätteeksi.

Betoniauton säiliöön lisätään pieni määrä lisäainetta, minkä jälkeen ylijäämäbetonia sekoitetaan muutaman minuutin ajan. Lopputuloksena on pienikokoinen, rakeinen kierrätyskiviaines, jota voidaan käyttää maarakentamisessa esimerkiksi pihojen ja muiden infrarakenteiden rakennekerroksissa, pohjavesialueita ja suljettuja täyttöjä lukuun ottamatta.