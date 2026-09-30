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Kategoriat Talous Rakennustuote Uutiset

Finnfoam investoi uuteen tehtaaseen Ruotsissa – ”Rahti- ja kuljetuskapasiteetista on ollut ajoittain niukkuutta”

Rakennustyöt alkavat arviolta ensi vuoden alkupuolella.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2026, 11:24
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Ei kommentteja artikkeliin Finnfoam investoi uuteen tehtaaseen Ruotsissa – ”Rahti- ja kuljetuskapasiteetista on ollut ajoittain niukkuutta”
Kuvassa Finnfoamin tehdasaluetta Kristinehamnissa Ruotsissa. Kuva: Finnfoam

Salolainen eristevalmistaja Finnfoam on tehnyt investointipäätöksen uuden tehtaan rakentamisesta Ruotsiin. FF-PIR-eristeitä valmistava tehdas rakennetaan Kristinehamniin Finnfoamin tehdasalueelle. Yhtiön mukaan investointi on luontevaa jatkumoa sen panostukselle Pohjoismaiden markkinoihin.

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