Finnfoam investoi uuteen tehtaaseen Ruotsissa – ”Rahti- ja kuljetuskapasiteetista on ollut ajoittain niukkuutta”
Rakennustyöt alkavat arviolta ensi vuoden alkupuolella.
Salolainen eristevalmistaja Finnfoam on tehnyt investointipäätöksen uuden tehtaan rakentamisesta Ruotsiin. FF-PIR-eristeitä valmistava tehdas rakennetaan Kristinehamniin Finnfoamin tehdasalueelle. Yhtiön mukaan investointi on luontevaa jatkumoa sen panostukselle Pohjoismaiden markkinoihin.
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