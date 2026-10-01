Vuoden elementtisuunnittelija tulee Swecolta – ”Vaikka betonirakentamisessa on toleransseja, Anna tekee aina millilleen oikein”
Vuoden elementtisuunnittelija -kilpailu järjestetään joka toinen vuosi.
Vuoden elementtisuunnittelija 2026 palkinnon on voittanut insinööri (amk) Anna Hämäläinen Lahdesta. Hämäläinen toimii rakennesuunnittelijana Swecon Lahden toimistossa.
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