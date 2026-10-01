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Vuoden elementtisuunnittelija tulee Swecolta – ”Vaikka betonirakentamisessa on toleransseja, Anna tekee aina millilleen oikein”

Vuoden elementtisuunnittelija -kilpailu järjestetään joka toinen vuosi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2026, 9:19
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Ei kommentteja artikkeliin Vuoden elementtisuunnittelija tulee Swecolta – ”Vaikka betonirakentamisessa on toleransseja, Anna tekee aina millilleen oikein”
Anna Hämäläinen palkittiin Vuoden elementtisuunnittelijana. Kuva: Betoniteollisuus

Vuoden elementtisuunnittelija 2026 palkinnon on voittanut insinööri (amk) Anna Hämäläinen Lahdesta. Hämäläinen toimii rakennesuunnittelijana Swecon Lahden toimistossa.

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