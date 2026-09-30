Halu tehdä paremmin siivitti SRV:n työmaakilpailun voittoon
SRV:n urakoima Nissnikun monitoimijatalo Kirkkonummen Masalassa on tämänvuotinen Vuoden työmaa -kisan voittaja. Tiukan kilpailun voitto oli monen tekijän summa.
Artikkeli tiivistettynä
- Nissnikun monitoimijatalon työmaalla on rohkeasti kokeiltu uusia teknologioita ja toimintatapoja, ja onnistuneita ratkaisuja on jaettu myös muille työmaille.
- Työmaalla korostuvat avoin viestintä, matala hierarkia ja työntekijöiden kuunteleminen sekä hyvä ajanhallinta; ihmisten johtaminen ja psykologinen turvallisuus nähdään onnistumisen avaimina.
- Hankkeessa sovelletaan poikkeuksellisia menetelmiä kuten big room -työskentelyä ja tekoälyn hyödyntämistä sekä kannustetaan työntekijöitä osallistumaan työmaan kehittämiseen, erityisesti työturvallisuuden osalta.
- Rakennus on puinen, energiatehokas ja monikäyttöinen, jonka rakentamisessa on käytetty uutta CLT-ripalaattatekniikkaa ensimmäisenä Suomessa. Rakennus toteutetaan elinkaarimallilla.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Parhaiten Nissnikun monitoimijatalo -hanketta kuvaa toteamus: Pieni työmaa – suuri ajatus. Työmaalla nähdään uusi teknologia, uudet toimintatavat sekä kokeilut investointeina, joiden pitää tuottaa parempaa tuottavuutta, parempaa virtausta tai parempaa johtamista.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Halu tehdä paremmin siivitti SRV:n työmaakilpailun voittoon”