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Kategoriat Projektit Rakentaminen Työelämä Uutiset Vuoden työmaa 2026 -kilpailu

Halu tehdä paremmin siivitti SRV:n työmaakilpailun voittoon

SRV:n urakoima Nissnikun monitoimijatalo Kirkkonummen Masalassa on tämänvuotinen Vuoden työmaa -kisan voittaja. Tiukan kilpailun voitto oli monen tekijän summa.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2026, 16:00
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Ei kommentteja artikkeliin Halu tehdä paremmin siivitti SRV:n työmaakilpailun voittoon
Vuoden rakennustyömaa on SRV:n Nissnikun monitoimijatalo, joka valmistuu vuonna 2027 Kirkkonummen Masalaan. Kuvassa vasemmalta työnjohtaja Aku Diejidi, tuotantoinsinööiri Marja Lehtonen, yksikönjohtaja Mira Alatalo, työnjohtaja Velipekka Villa, työsuojeluvaltuutettu Sami Gustafsson, työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi, tate-projektipäällikkö Heikki Cederberg, perehdyttäjä Mikko Starast, tuotantoinsinööri Kai Järvinen, tate-työnjohtaja Per Strandberg, työnjohtoharjoittelija Oskari Hanhikoski sekä projektipäällikkö Aki Haapakoski. Kuva: Jussi Helttunen

Artikkeli tiivistettynä

  • Nissnikun monitoimijatalon työmaalla on rohkeasti kokeiltu uusia teknologioita ja toimintatapoja, ja onnistuneita ratkaisuja on jaettu myös muille työmaille.
  • Työmaalla korostuvat avoin viestintä, matala hierarkia ja työntekijöiden kuunteleminen sekä hyvä ajanhallinta; ihmisten johtaminen ja psykologinen turvallisuus nähdään onnistumisen avaimina.
  • Hankkeessa sovelletaan poikkeuksellisia menetelmiä kuten big room -työskentelyä ja tekoälyn hyödyntämistä sekä kannustetaan työntekijöitä osallistumaan työmaan kehittämiseen, erityisesti työturvallisuuden osalta.
  • Rakennus on puinen, energiatehokas ja monikäyttöinen, jonka rakentamisessa on käytetty uutta CLT-ripalaattatekniikkaa ensimmäisenä Suomessa. Rakennus toteutetaan elinkaarimallilla.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Parhaiten Nissnikun monitoimijatalo -hanketta kuvaa toteamus: Pieni työmaa – suuri ajatus. Työmaalla nähdään uusi teknologia, uudet toimintatavat sekä kokeilut investointeina, joiden pitää tuottaa parempaa tuottavuutta, parempaa virtausta tai parempaa johtamista.

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