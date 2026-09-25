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Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Talous Uutiset

SRV aloittaa ison sairaalaurakan Tampereella – arvo lähes 650 miljoonaa

Uuden sairaalarakennuksen ensimmäisten lohkojen rakentaminen aloitetaan syksyllä 2026. Viimeisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuonna 2032.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 9:40
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Uuteen M-sairaalan kokonaisuuteen sijoittuu muun muassa päivystys, tehohoito ja leikkaussalit sekä sisätautien ja kirurgian yksiköitä.(Kuva:Työyhteenliittymä ManU)

SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue tehneet toteutussopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudesta rakennuskokonaisuudesta. Sopimus on jatkoa hiljattain päättyneelle kehitysvaiheelle.

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