SRV aloittaa ison sairaalaurakan Tampereella – arvo lähes 650 miljoonaa
Uuden sairaalarakennuksen ensimmäisten lohkojen rakentaminen aloitetaan syksyllä 2026. Viimeisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuonna 2032.
SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue tehneet toteutussopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudesta rakennuskokonaisuudesta. Sopimus on jatkoa hiljattain päättyneelle kehitysvaiheelle.
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