Sarjayhdistelijä tähyää ulkomaille ja ehkä pörssiinkin – ”Olemme periaatteessa jo listakokoinen yritys”
Nopeasti kasvanut Kotera ei jarruttele kasvua jatkossakaan. Sitä haetaan kansainvälistymällä, ja pitkällä tähtäimellä visiona on jopa miljardiluokan liikevaihto.
Vasta vuoden 2023 lopulla perustettu rakennusalan yritysrypäs Kotera Group on kasvanut yritysjärjestelyillä kovaa vauhtia merkittävän kokoiseksi konserniksi. Sen pro forma -liikevaihto oli noin 174 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja rullaava 12 kuukauden liikevaihto on jo 245 miljoonaa.
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