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Sarjayhdistelijä tähyää ulkomaille ja ehkä pörssiinkin – ”Olemme periaatteessa jo listakokoinen yritys”

Nopeasti kasvanut Kotera ei jarruttele kasvua jatkossakaan. Sitä haetaan kansainvälistymällä, ja pitkällä tähtäimellä visiona on jopa miljardiluokan liikevaihto.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. syyskuuta 2026, 6:03
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Koteraan sen perustamisesta alkaen kuulunut Bark on mukana muun muassa Kotkan akkumateriaalitehdashankkeessa. Kuva: Kotera

Vasta vuoden 2023 lopulla perustettu rakennusalan yritysrypäs Kotera Group on kasvanut yritysjärjestelyillä kovaa vauhtia merkittävän kokoiseksi konserniksi. Sen pro forma -liikevaihto oli noin 174 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja rullaava 12 kuukauden liikevaihto on jo 245 miljoonaa.

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