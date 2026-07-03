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Kategoriat Talotekniikka Yrityskauppa

Nimlas teki yrityskaupat – Laajentaa teollisuuden kunnossapitoon

Konserni saa yrityskaupassa neljä uutta osakasta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. heinäkuuta 2026, 13:01
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Kuvituskuva. Kuva: Nimlas

Talotekniikkakonserni Nimlas laajentaa toimintaansa teollisuuden kunnossapitoon ostamalla orimattilalaisen Speweld Servicen. Yritys on erikoistunut muun muassa vaativiin hitsauksiin, painelaitteistoihin ja teollisuusputkistojen asennuksiin ja toimii valtakunnallisesti.

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