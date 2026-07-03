Nimlas teki yrityskaupat – Laajentaa teollisuuden kunnossapitoon
Konserni saa yrityskaupassa neljä uutta osakasta.
Talotekniikkakonserni Nimlas laajentaa toimintaansa teollisuuden kunnossapitoon ostamalla orimattilalaisen Speweld Servicen. Yritys on erikoistunut muun muassa vaativiin hitsauksiin, painelaitteistoihin ja teollisuusputkistojen asennuksiin ja toimii valtakunnallisesti.
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