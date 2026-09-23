Hanhikiven ydinvoimalatyömaalta siirrettiin kymmeniätuhansia neliöitä tarpeettomaksi jääneitä rakennuksia uusiin paikkoihin – ”Olisi ollut sääli laittaa ne vain maan tasalle”
Majoitusrakennuksia on siirretty muun muassa Lappiin kausityöläisten majoituskäyttöön.
Infrarakentaja HVM Infran toimitusjohtaja Teemu Södö kutsuu sitä kerran elämässä -projektiksi.
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