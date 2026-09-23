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Kategoriat Kiertotalous

Hanhikiven ydinvoimalatyömaalta siirrettiin kymmeniätuhansia neliöitä tarpeettomaksi jääneitä rakennuksia uusiin paikkoihin – ”Olisi ollut sääli laittaa ne vain maan tasalle”

Majoitusrakennuksia on siirretty muun muassa Lappiin kausityöläisten majoituskäyttöön.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2026, 6:01
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Ei kommentteja artikkeliin Hanhikiven ydinvoimalatyömaalta siirrettiin kymmeniätuhansia neliöitä tarpeettomaksi jääneitä rakennuksia uusiin paikkoihin – ”Olisi ollut sääli laittaa ne vain maan tasalle”

Infrarakentaja HVM Infran toimitusjohtaja Teemu Södö kutsuu sitä kerran elämässä -projektiksi.

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