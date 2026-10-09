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Kategoriat Uutiset Arkkitehtuuri Infra Rakentaminen

Oulun jalkapallostadion pokkasi Rakennusteko-palkinnon – kunniamaininnat Tiimalle ja Hailuodon sillalle

Palkitut edustivat kulttuuri- ja liikuntapaikkarakentamista sekä vaativaa infraa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2026, 12:15
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Rakennusteko-palkinnot julkistettin Oulun Rakentajapäivillä. Kuvassa vasemmalta Marko Palonen, Jouko Arvola, Harri Orajärvi, Anu Montin (Tiiman edustajana, Henri Pihlajaniemi puuttuu kuvasta), Tomi Kaismo (OTC Stadion) sekä Jukka Päkkilä, Terhi Honkarinta ja Päivi Annamaa (Hailuodon allianssi). (Kuva:Pohjois-Suomen Rakennusklusteri)

Heinäpään OTC Stadion on Pohjois-Suomen vuoden 2026 parhaaksi rakennusteoksi. Kunniamaininnat saivat museo- ja tiedekeskus Tiima sekä Hailuodon kiinteä yhteys.

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