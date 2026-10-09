Oulun jalkapallostadion pokkasi Rakennusteko-palkinnon – kunniamaininnat Tiimalle ja Hailuodon sillalle
Palkitut edustivat kulttuuri- ja liikuntapaikkarakentamista sekä vaativaa infraa.
Heinäpään OTC Stadion on Pohjois-Suomen vuoden 2026 parhaaksi rakennusteoksi. Kunniamaininnat saivat museo- ja tiedekeskus Tiima sekä Hailuodon kiinteä yhteys.
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