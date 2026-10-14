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Kategoriat Infra Talous Uutiset

Rakentajille lisätilaus Turun raitiotien arkeologisista töistä

Muutos ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2026, 13:30
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Havainnekuva Turun ratikasta Tuomiokirkon kohdalla. Kuva: Turun raitiotieallianssi

Turun Raitiotieallianssi on päättänyt laajuusmuutoksesta, jonka myötä arkeologisten töiden toteutuksen vastuu siirtyy osaksi allianssin hankesisältöä ja niiden kustannukset osaksi allianssin tavoitekustannusta. Kaivausten toteuttamisesta vastaavat arkeologiset palveluntuottajat.

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