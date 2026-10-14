Rakentajille lisätilaus Turun raitiotien arkeologisista töistä
Muutos ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.
Turun Raitiotieallianssi on päättänyt laajuusmuutoksesta, jonka myötä arkeologisten töiden toteutuksen vastuu siirtyy osaksi allianssin hankesisältöä ja niiden kustannukset osaksi allianssin tavoitekustannusta. Kaivausten toteuttamisesta vastaavat arkeologiset palveluntuottajat.
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