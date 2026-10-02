Vuoden työmaa -kilpailun tuomaristo: Hyvä johtaminen näkyy muiden onnistumisena Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailu keräsi tänä vuonna peräti 12 työmaata kilvoittelemaan voitosta. Näistä kuusi työmaata ylsi finaaliin. Kilpailun tuomariston edustajat käyvät kirjoituksessaan läpi, miten vuoden kilpailuteema eli johtaminen näkyi finalistityömailla.

Rauha tehdä duunia. Vuoden työmaa -kilpailun voittajan Nissniku-talon työmaalta kirjattu vastaus kääntää katseen johtamisen seurauksiin: ei siihen, kuinka paljon johtaja tekee, vaan siihen, mitä muiden ei hänen johtamisensa ansiosta tarvitse tehdä.