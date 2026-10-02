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Kategoriat Rakentaminen Projektit Uutiset

Vuoden työmaa -kilpailun tuomaristo: Hyvä johtaminen näkyy muiden onnistumisena

Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailu keräsi tänä vuonna peräti 12 työmaata kilvoittelemaan voitosta. Näistä kuusi työmaata ylsi finaaliin. Kilpailun tuomariston edustajat käyvät kirjoituksessaan läpi, miten vuoden kilpailuteema eli johtaminen näkyi finalistityömailla.

Kirjoittajat Melina Näätänen Anssi Koskenvesa Matti Kruus
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 6:12
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SRV:n yksikönjohtaja Mira Alatalo, työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi sekä projektipäällikkö Aki Haapakoski Nissniku-talon työmaalla syyskuun lopulla. Kuva: Jussi Helttunen

Rauha tehdä duunia. Vuoden työmaa -kilpailun voittajan Nissniku-talon työmaalta kirjattu vastaus kääntää katseen johtamisen seurauksiin: ei siihen, kuinka paljon johtaja tekee, vaan siihen, mitä muiden ei hänen johtamisensa ansiosta tarvitse tehdä.

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