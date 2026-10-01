Senaatti-kiinteistöt käynnisti kilpailun Helsingissä
Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu tavoitteena on löytää toteuttajakumppani Talonpojanpuiston uuden alueen rakentamiseen.
Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun löytääkseen toteuttajakumppanin Talonpojanpuiston uuden alueen rakentamiseen. Talonpojanpuisto rakentuu pikaraitiolinjan varrelle Keski-Viikkiin.
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