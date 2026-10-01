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Kategoriat Suunnittelu Rakentaminen Uutiset

Senaatti-kiinteistöt käynnisti kilpailun Helsingissä

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu tavoitteena on löytää toteuttajakumppani Talonpojanpuiston uuden alueen rakentamiseen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2026, 13:30
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Talonpojanpuisto erottuu maisemassa ympäristöään korkeampana kallioselänteenä, joka näkyy kauas peltoalueille. Kuva: Matias Höglund / Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun löytääkseen toteuttajakumppanin Talonpojanpuiston uuden alueen rakentamiseen. Talonpojanpuisto rakentuu pikaraitiolinjan varrelle Keski-Viikkiin.

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