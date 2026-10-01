Puusiltakilpailun voittoon Seinäjoen ja Tampereen opiskelijat Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden kisaan osallistui Finnbuild-messuilla kahdeksan joukkuetta.

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Perinteisen Span-puusiltakilpailun voittajiksi ylsivät tänä vuonna Tampereen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun joukkueet.

Kestävin silta -sarjan voiton otti Ryhmä Rämä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Sillan kantokyky oli 346,9 kiloa. Sama ryhmä sai palkinnon myös parhaasta suunnittelusta eli suunnittelutarkimmasta työstä. Poikkeama ennustetun ja toteutuneen kantokyvyn välillä 6,7 prosenttia.

Esteettisin silta -palkinnon pokkasivat puolestaan Lohiksen enkelit Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Puusiltakilpailun järjestivät RIL, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA sekä Messukeskus Finnbuild 2026 -messujen yhteydessä Helsingissä.

Kilpailu huipentui siltojen koestukseen, jossa opiskelijoiden suunnittelemien ja rakentamien puusiltojen kantokyky testattiin äärirajoille.

”Harvinaisen kauniita insinöörirakenteita”

Kilpailun tavoitteena on innostaa rakennusalan opiskelijoita rakennesuunnittelun pariin sekä tarjota käytännönläheinen mahdollisuus soveltaa opintojen aikana hankittua osaamista. Kilpailussa opiskelijat suunnittelivat, rakensivat ja testasivat puusiltoja todellisessa kilpailuympäristössä.

Tänä vuonna kilpailuun osallistui kahdeksan joukkuetta ammattikorkeakouluista ja yliopistoista eri puolilta Suomea. Kilpailun aikana tuomaristo arvioi siltojen suunnittelutarkkuutta, innovatiivisuutta, esteettisyyttä sekä rakenteellista toimivuutta. Siltojen kantokyky myös mitattiin koestuksessa.

”Kilpailussa oli harvinaisen kauniita insinöörirakenteita. Kilpailutöissä oli neljä perinteistä ristikkosiltaa, kaksi kaarisiltaa, yksi K-ristikkosilta ja yksi riippuristikkosilta. Kaikissa näissä oli omat uniikit ideansa ja joissakin erittäin innovatiivisia ratkaisuja. Esteettisin silta -kategorian voittaneessa riippusillassa oli harvinaisen mietitty viimeistely”, RILin tekninen johtaja ja puusiltakilpailun tuomari Pekka Talaskivi sanoo.

Hänen mukaansa kantokyvyltään suurin silta ylsi myös kaikkein lähimmäksi toteutunutta tulosta. Mikään silloista ei myöskään jäänyt kovin kauas suunnitellusta.

”Tämä kertoo erinomaisesta toteutuksen laadusta.”

Korkeatasoista suunnittelua

Kestävimmän sillan rakentanut joukkue palkittiin 2 000 euron stipendillä, esteettisimmän sillan rakentanut joukkue 1 500 euron stipendillä ja suunnittelutarkin joukkue 1 500 euron stipendillä. Palkinnot lahjoitti Suomen Messusäätiö.

Kilpailun tuomaristo kiitti erityisesti opiskelijoiden korkeatasoisia suunnitteluratkaisuja, innovatiivisuutta sekä kykyä soveltaa rakennesuunnittelun periaatteita käytännössä.

”Kilpailu antoi hienon mahdollisuuden seurata suunnitelman muuttumista valmiiksi rakenteeksi ja rakenteiden toimivuutta todellisessa kuormituksessa”, Talaskivi sanoo.