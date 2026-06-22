Betolar vaihtaa toimitusjohtajaa – Kalpala jatkaa vuoden loppuun neuvonantajana
Hallituksen mukaan Vibeke Krohnilla on laajaa kansainvälistä kokemusta teknologialähtöisten liiketoimintojen skaalaamisesta. Tuija Kalpalan toimitusjohtajuus kesti kaksi vuotta.
Kiertotalous- ja materiaaliteknologiayritys Betolarin toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Vibeke Krohn, joka aloittaa työt elokuussa.
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