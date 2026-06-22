Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Rakennustuote Kiertotalous Uutiset

Betolar vaihtaa toimitusjohtajaa – Kalpala jatkaa vuoden loppuun neuvonantajana

Hallituksen mukaan Vibeke Krohnilla on laajaa kansainvälistä kokemusta teknologialähtöisten liiketoimintojen skaalaamisesta. Tuija Kalpalan toimitusjohtajuus kesti kaksi vuotta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. kesäkuuta 2026, 8:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Betolar vaihtaa toimitusjohtajaa – Kalpala jatkaa vuoden loppuun neuvonantajana

Kiertotalous- ja materiaaliteknologiayritys Betolarin toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Vibeke Krohn, joka aloittaa työt elokuussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Betolar vaihtaa toimitusjohtajaa – Kalpala jatkaa vuoden loppuun neuvonantajana”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset