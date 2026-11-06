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Kategoriat Energiatehokkuus Energia Kiinteistöt Suunnittelu Työelämä

Hallitus esittää muutoksia energiatodistuksiin

Hallitus esittää muutoksia rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin.

 

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2026, 9:36
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Energiatodistusten käyttöönotossa on edelleen isoja puutteita. Vanha rintamamiestalokin voi tarvita energiatodistuksen, jos sitä ei vielä ole. Kuva: Reijo Hietanen

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi. Esityksessä energiatodistustietojärjestelmän ylläpitovastuu siirrettäisiin Valtion tukeman asuntorakentamisen keskukselta (Varke) Suomen ympäristökeskukselle (Syke).

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