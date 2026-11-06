Hallitus esittää muutoksia energiatodistuksiin
Hallitus esittää muutoksia rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin.
Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi. Esityksessä energiatodistustietojärjestelmän ylläpitovastuu siirrettäisiin Valtion tukeman asuntorakentamisen keskukselta (Varke) Suomen ympäristökeskukselle (Syke).
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