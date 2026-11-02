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Kategoriat Infra

Helsingin satamien uudistus on satojen miljoonien Tetris – Enpä olisi uskonut, että olemme tällä hetkellä Suomen suurin mukulakirvelin viljelijä”

700 miljoonan euron investointiohjelmasta päätöksiä on tehty jo 95 miljoonan edestä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 2. marraskuuta 2026, 6:03
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Ei kommentteja artikkeliin Helsingin satamien uudistus on satojen miljoonien Tetris – Enpä olisi uskonut, että olemme tällä hetkellä Suomen suurin mukulakirvelin viljelijä”
Länsisataman eteläkärjen kenttälaajennus alkoi vuonna 2025. Valmista on ensi vuoden loppuun mennessä. Kuva: Helsingin Satama Kuva: Helsingin Satama Oy

Helsingin sataman teknisen johtajan Pekka Hellströmin työ on viime vuodet ollut pitkälti Tetriksen peluuta ja letkajenkkaa. Näillä sanoilla hän kuvaa sataman käynnissä olevaa 700 miljoonan euron kehitysohjelmaa.

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