Helsingin satamien uudistus on satojen miljoonien Tetris – Enpä olisi uskonut, että olemme tällä hetkellä Suomen suurin mukulakirvelin viljelijä”
700 miljoonan euron investointiohjelmasta päätöksiä on tehty jo 95 miljoonan edestä.
Helsingin sataman teknisen johtajan Pekka Hellströmin työ on viime vuodet ollut pitkälti Tetriksen peluuta ja letkajenkkaa. Näillä sanoilla hän kuvaa sataman käynnissä olevaa 700 miljoonan euron kehitysohjelmaa.
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