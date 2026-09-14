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Kategoriat Infra

Kaupunkien infrainvestoinnit kovassa kasvussa – ”Jos katsoo kymmenen vuotta taaksepäin, ei tällaisia isoja hankkeita ollut”

Suurten kaupunkien kasvu vaatii mittavia aluerakentamishankkeita. Pienemmät tasapainoilevat talo- ja infrahankkeiden välillä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Kaupunkien infrainvestoinnit kovassa kasvussa – ”Jos katsoo kymmenen vuotta taaksepäin, ei tällaisia isoja hankkeita ollut”
Turun satamassa on meneillään mittava uudistushanke. Kuva: Daniel Wallenius

Suurimpien kaupunkien rakennuttamien infraurakoiden määrä on tänä vuonna kasvanut viime vuodesta. Tarkka toteuma selviää vasta myöhemmin, mutta Rakennusteollisuus RT ennakoi kahdeksan prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

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