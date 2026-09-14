Kaupunkien infrainvestoinnit kovassa kasvussa – ”Jos katsoo kymmenen vuotta taaksepäin, ei tällaisia isoja hankkeita ollut”
Suurten kaupunkien kasvu vaatii mittavia aluerakentamishankkeita. Pienemmät tasapainoilevat talo- ja infrahankkeiden välillä.
Suurimpien kaupunkien rakennuttamien infraurakoiden määrä on tänä vuonna kasvanut viime vuodesta. Tarkka toteuma selviää vasta myöhemmin, mutta Rakennusteollisuus RT ennakoi kahdeksan prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kaupunkien infrainvestoinnit kovassa kasvussa – ”Jos katsoo kymmenen vuotta taaksepäin, ei tällaisia isoja hankkeita ollut””