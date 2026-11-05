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Kategoriat Arkkitehtuuri Koulutus ja tutkimus Uutiset

Nuoret suunnittelijat haluavat parantaa hyvinvointia arkkitehtuurin keinoin

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 5. marraskuuta 2026, 13:00
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Ei kommentteja artikkeliin Nuoret suunnittelijat haluavat parantaa hyvinvointia arkkitehtuurin keinoin
Kuva: Onska Karppi

Arkkitehtipalvelun säätiö palkitsee vuoden 2026 arkkitehtuurin opiskelijapalkinnolla kolme ansiokasta opiskelijatyötä. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin uusia arkkitehtuurialan ammattilaisia ja samalla kiinnittää huomiota arkkitehtuurikoulutuksen merkitykseen tulevaisuuden elinympäristölle.

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