Nuoret suunnittelijat haluavat parantaa hyvinvointia arkkitehtuurin keinoin
Arkkitehtipalvelun säätiö palkitsee vuoden 2026 arkkitehtuurin opiskelijapalkinnolla kolme ansiokasta opiskelijatyötä. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin uusia arkkitehtuurialan ammattilaisia ja samalla kiinnittää huomiota arkkitehtuurikoulutuksen merkitykseen tulevaisuuden elinympäristölle.
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