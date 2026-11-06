Rakennusalan turvallisuustyö ottaa takapakkia – ”Turvallisuustyössä siirrytään takaisin 1970-luvulle”
Vuosikymmeniä jatkuneet turvallisuuskilpailut loppuvat tänä vuonna. Lisäksi turvapuiston toiminta Espoossa päättyi äskettäin.
Vuosikymmeniä jatkunut hyvä tapa kehittää työturvallisuutta yhdessä yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa on ottamassa takapakkia.
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