Rakennusalan turvallisuustyö ottaa takapakkia – ”Turvallisuustyössä siirrytään takaisin 1970-luvulle” Vuosikymmeniä jatkuneet turvallisuuskilpailut loppuvat tänä vuonna. Lisäksi turvapuiston toiminta Espoossa päättyi äskettäin.

Vuosikymmeniä jatkunut hyvä tapa kehittää työturvallisuutta yhdessä yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa on ottamassa takapakkia.