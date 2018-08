Honkarakenteen toimitusjohtaja kasvatti omistustaan yhtiössä yli pörssikurssin tehdyillä kaupoilla

Marko Saarelainen osti kahdessa kaupassa yhteensä 161200 Honkarakenteen osaketta. Kauppojen johdosta Saarelaisen omistus Honkarakenteessa nousi 5,42 prosenttiin osakkeista ja 6,89 prosenttiin äänistä.

Saarelaisen osakekaupat tehtiin Helsingin pörssin ulkopuolella. Hän maksoi osakkeista niiden pörssinoteerausta enemmän. Toisessa kaupassa hän osti 18500 osaketta 4,97 euron kappalehinnalla ja toisessa kaupassa 142700 osaketta 3,07 euron kappalehinnalla. Yhteensä hän maksoi osakkeista noin 530000 euroa.

Honkarakenteen osake sai pörssissä potkua Saarelaisen tekemistä kaupoista. Yhtiön osakkeen päätöskurssi pörssissä oli maanantaina 2,81 euroa, ja tiistaina kurssi liikkui kello 16.50 aikaan 2,97 eurossa, jossa oli nousua 5,7 prosenttia edelliseen päivään verrattuna.

Honkarakenteella on kaksi osakesarjaa, joista A-osakkeella on 20 ääntä ja B-osakkeella yksi. Vain B-osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

Perustajasuku Saarelaiset omistavat enemmistön Honkarakenteen äänivallasta.