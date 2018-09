Lahden Talot satsaa merkittävästi kiinteistökannan uudistamiseen

Lahden Talot -konsernin suunnitellut investoinnit ovat vuonna 2019 noin 40 miljoonaa euroa.

Vuokratalojen uustuotantoon yhtiö on tiedotteen mukaan budjetoinut noin 33 miljoonaa euroa ja perusparannuksiin sekä muuhun kiinteistökorjaamiseen noin kuusi miljoonaa euroa. Normaalin vuokratalokannan ohella uustuotantoa suunnataan opiskelija-asumiseen ja senioriasumiseen.

”Haluamme tarjota asukkaillemme parempaa vuokra-asumista ja laadukkaita koteja. Sen vuoksi perusparannusten painopiste on asumisviihtyvyyden parantamisessa, talotekniikan saneerauksissa ja energiatalouden parantamisessa. Perusparannuksissa uusitaan muun muassa asuntojen pinnoitteita, keittiökalusteita, ovia ja ikkunoita sekä käyttövesiputkistoja. Nämä vaikuttavat suoraan asukkaidemme arkeen”, toimitusjohtaja Jukka Anttonen sanoo.

Uusia asuntoja valmistuu ensi kesänä muun muassa Lahdessa Rakokiveen. Uustuotantokohteita on tavoitteena aloittaa Lahden keskusta-alueella, Mukkulassa ja Kilpiäisissä. Tavoitteena on rakentaa kaikki uudiskohteet A-energialuokkaan.

”Alkuvuodesta meillä valmistuu perusparannuskohde Ahtialan Rouvasmannissa, jossa on 43 uutta vastaavaa asuntoa. ”

Vuokrat nousevat keskimäärin 1,9 prosenttia

Lahden Talot nostaa tiedotten mukaan aravuokria maltillisesti. Keskimäärin vuokrankorotus on 1,9 prosenttia, jolloin koko asuntokannan keskivuokra on ensi vuonna 11,48 euroa kuukaudessa. Autopaikka- ja saunamaksut pysyvät ennallaan.

Vuokrankorotusten taustalla on pääosin kiinteistöjen ylläpitokulujen kasvu. Kustannusten nousua tulee muun muassa tontinvuokrista, jäte-, kiinteistöhuolto- ja siivouskuluista, sähkön siirtohinnoista ja pääomakuluista.

Vuokrien korotuspaineita vähentää muun muassa arvio lämmityskustannusten pienenemisestä. ”Suunnitelmallisilla toimenpiteillä haluamme vaikuttaa siihen, että vuokra-asumisen kustannukset pysyisivät kohtuullisena”, Anttonen toteaa.

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot oy. Konsernilla on neljä tytäryhtiötä: Lahden Asunnot oy, Lahden Palveluasunnot oy, Oppilastalo oy ja Kiinteistö oy Lahden Vesijärvenkatu 36. Lahden Talot -konsernilla on 7 376 asuntoa.