Tutkimushanke: 5g-verkko voisi tehostaa teiden huoltoa

5G-matkapuhelinverkon ja nopeiden tiedonsiirtoratkaisujen avulla on mahdollista kerätä valtava määrä sensori-, video- ja tutkadataa teillä liikkuvista autoista. Tietoa voidaan myös välittää eteenpäin lähes viiveettä ja sitä voisi hyödyntää esimerkiksi teiden kunnossapidossa, tiesääpalveluissa sekä robottiautojen hallinnassa.

”Tiedot voidaan kerätä automaattisesti niin, että tämä ei vaadi autoilijoilta mitään toimia. Tekniset valmiudet tähän voidaan varmistaa jo autotehtaalla”, VTT:n erityistutkija Tiia Ojanperä kertoo tiedotteessa. ”Myös datan jatkokäsittely sekä varoitusten lähettäminen muille tiellä liikkujille onnistuu automaattisesti.”

5G-mobiiliverkon mahdollisuuksia tieturvallisuuden parantamiseen on tarkasteltu VTT:n koordinoimassa 5G-Safe-hankkeessa, joka on toteutettu yhteistyössä muun muassa Ilmatieteen laitoksen, Destian ja Unikien kanssa. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama Challenge Finland -hanke.

Teiden huoltopalvelut voisivat tehostua

Yksi käyttökohde kerättävälle tiedolle voisivat olla teiden huoltopalvelut. Uuden teknologian avulla olisi VTT:n koordinoiman hankkeen mukaan mahdollista saada erittäin tehokkaasti tietoa teiden kunnosta.

Havainnot voivat koskea monenlaisia ylläpitotarpeita lumen aurauksesta tien vaurioihin tai tiellä oleviin esteisiin, kuten myrskyn kaatamiin puihin.

”Kunnossapitohenkilöstö vastaa tällä hetkellä tiedon keräämisestä itse ja kiertää tarkistamassa tieverkostoa. Tämä työ vie paljon resursseja. Jos teiden kunnon tarkkailu joukkoistettaisiin kaikille tiellä liikkujille, ylläpito tehostuisi huomattavasti ja myös kustannukset vähenisivät.”

Kattava ja luotettava tieto teiden kunnosta auttaisi VTT:n hankkeen mukaan ylläpitotoimien kohdistamisessa. Puutteet havaittaisiin aikaisemmin, jolloin ne voitaisiin korjata nykyistä nopeammin.

Paikallista säätietoa oikeaan aikaan

Toinen käyttökohde kerättävälle tiedolle voisivat olla paikalliset tiesääpalvelut.

”Uusien ratkaisujen avulla autoilijat saavat erittäin paikallista tietoa, esimerkiksi liukkaasta tien pinnasta seuraavassa mutkassa. Kuljettajat voivat muuttaa reittiään tai ajotapaansa tiedon perusteella.”

Automaattiset säävaroitukset voitaisiin osin toteuttaa 4G-mobiiliverkossa, ja niitä otetaankin VTT:n mukaan jo käyttöön pikkuhiljaa. Sen sijaan reaaliaikainen videokuvan tai 3D-näkymien siirto ajoneuvojen välillä vaatii 5G-verkon kapasiteettia.

”Yksi käyttökohde ajoneuvovideolle ja 3D-näkymille on hankkeessamme pilotoitu see through -sovellus. Sen avulla esimerkiksi autojonolle ison rekan takana voidaan lähettää videota rekan etunäkymästä. Tämä lisää turvallisuutta erityisesti huonoissa keliolosuhteissa, kuten pöllyävän lumen rajoittaessa näkyvyyttä”, Ojanperä toteaa.

5G voisi laajentaa robottiautojen käyttöaluetta

5G-teknologian antama reaaliaikainen ja täsmällinen tieto voisi laajentaa robottiautojen käyttöaluetta haastaviin sääolosuhteisiin.

”Suomen olosuhteissa robottiauton hallinta edellyttää, että ajokelistä saadaan tarkkaa tietoa miltei viiveettä. Uuden teknologian avulla havaintojen etäisyyttä voidaan kasvattaa alueelle, jonne auton omat anturit eivät ulotu. Tulevaisuuden automaattiautoille nämä palvelut ovat hyvin tärkeitä.”

VTT:n robottiauto Martti on jo testannut näitä mahdollisuuksia muun muassa tien liukkauden ja esteiden havaitsemisessa ennakkoon.

Kohti globaaleja markkinoita

5G-Safe-hankkeessa kehitettyjä palveluita on pilotoitu aidoissa ympäristöissä, muun muassa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämällä testiradalla Sodankylässä. Seuraavaksi vuorossa on tulosten kaupallistaminen.

”Toisaalta laajempi kaupallistaminen edellyttää 5G-verkon rakentumista. Verkkolaitevalmistajille ja -operaattoreille onkin hyötyä siitä, että 5G-verkolle on jo valmiita käyttökohteita ja tarvetta”, Ojanperä toteaa.

VTT suunnittelee nyt jatkohanketta, jossa 5G-teknologiaan perustuvia ajoneuvoratkaisuja kehitetään edelleen.