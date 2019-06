SRV Yhtiöt on allekirjoittanut perjantaina yhteistyösopimuksen, joka tähtää Pearl Plaza -kauppakeskuksen myyntiin.

Pietarin kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä allekirjoitettu yhteistyösopimus vahvistaa SRV:n lehdistötiedotteen mukaan kaupan eri osapuolten aikeen toteuttaa Pearl Plaza -kauppakeskuksen kauppa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, kiinalaisen sijoitusyhtiö SIIC Groupin johtaja Xu Youli ja Sperbankin hallituksen varapuheenjohtaja Alexander A. Vedjakin.

Kauppakeskus Pearl Plaza on yhteissijoitushanke SRV:n ja kiinalaisen Shanghai Industrial Investment Companyn (SIIC) kanssa.

SRV on hallinnoinut kauppakeskusta vuodesta 2013 lähtien, kun kauppakeskus avattiin. Se on ollut täyteen vuokrattu vuodesta 2017. Pearl Plaza -kauppakeskus on olennainen osa suurta Baltic Pearl -asuinaluetta Lounais-Pietarissa.

”SRV toimii omalla liiketoimintamallillaan. Kehitämme, rakennamme ja operoimme kauppakeskuksia, kunnes ne ovat täydessä kapasiteetissaan ja valmiita siirrettäväksi uudelle omistajalle. Olemme todella tyytyväisiä aikeestamme myydä Pearl Plaza ammattitaitoiselle Sberbank Asset Management JSC:n hallinnoimalle rahastolle”, Kokkila sanoo tiedotteessa.

Tämän vuoden huhtikuussa SRV vahvisti liikkeellä olleen markkinahuhun, jonka mukaan yhtiö käy neuvotteluja kauppakeskuksen myymisestä Sberbank Asset Management JSC:n hallinnoimalle rahastolle.

Mahdollinen kauppa ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi SRV-konsernin tulokseen. Kaupan aikataulu ja toteutuminen ovat edelleen epävarmoja.