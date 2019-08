Kyseessä on palvelu, jossa asunnon myyjä saa kiinteistövälittäjän kautta täyden palvelun remontin, jotta asunnosta saataisiin paras mahdollinen myyntihinta.

Remontilla rahaa -palvelu on suunniteltu myyjille ja sellaisiin huoneistoihin, jotka vaativat päivitystä ennen myyntiä. Palvelu sisältää kaiken remontin suunnittelusta toteutukseen sekä varasto- ja muuttopalveluihin. Lisäksi palvelun avulla saa edullisen remonttilainan ja tarvittaessa järjestyy myös sijaismajoitus, jossa voi asua remontin sekä myyntiprosessin ajan.

”Oman asuntonsa myyjälle suunniteltu konseptimme on hyvin yksinkertainen, ja sillä pystyy parhaimmillaan nettoamaan pienen henkilöauton verran rahaa asunnon vaihdon yhteydessä”, palvelun Suomeen tuoneen Louder LKV:n kiinteistövälittäjä Pentti Koskinen kehuu.

Palvelu sopii huoneistoihin, joihin pelkkä stailaus ei ole riittävä keino myynnin edistämiseksi.

”Asunnon huono kunto karkottaa monesti potentiaaliset ostajat, jotka puolestaan tekisivät kaupat nopeastikin ja huomattavasti korkeammalla myyntihinnalla, jos remontit olisivat jo tehtyinä”, Koskinen jatkaa.

Etenkin Yhdysvalloissa on monia Remontilla rahaa -kaltaisia palveluita. Yhdysvalloissa vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan 51 prosenttia asuntojen ostoa suunnittelevista halusi ostaa asunnon, jossa ei tarvitsisi tehdä suuria remontteja. Lisäksi joka neljäs kaavaili ostavansa asunnon, jota ei tarvitsisi remontoida lainkaan, todetaan The Home Improvement Research Institute of Indianapolisin tutkimuksessa.

”Se, mikä pätee USA:ssa, pätee täysin myös meillä Suomessa. Hyväkuntoiset huoneistot menevät tällä hetkellä kaupaksi, sillä ostajat arvostavat valmiiksi remontoituja huoneistoja, joihin on helppo muuttaa. Asunnon ostajan ei tarvitse uutuuttaan hohkaavien seinien ympäröimänä miettiä, että milloin täytyy jotain taas korjailla tai tehdä isompaa remonttia”, Louder LKV:n kiinteistövälittäjä Timo Ruotsalainen kertoo.