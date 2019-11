Tällöin raitiolinjat 1 ja 8 alkavat jälleen kulkea normaaleja reittejään. Vielä toistaiseksi raitiovaunut kiertävät työmaan Sturenkadun poikkeusreittiä pitkin.

Linjojen 6 ja 7 raitiovaunujen on määrä jatkaa Hakaniemen ja Sörnäisten välisen osuuden ajamista Karhupuiston ja Helsinginkadun kautta vielä sen jälkeenkin. Niiden osalta kaupunki arvioi poikkeusreittien käytön päättyvän ja raitiovaunujen pääsevän Hämeentielle viimeistään loppuvuodesta 2020.

Helsingin seudun liikenne (HSL) tiedottaa tarkemmista reittimuutospäivistä noin kuukautta ennen vaihdoksia.

Tsaarinaikainen putki yllätti

Maaliskuussa alkanut Hämeentien peruskorjaus on sujunut haastavissa merkeissä. Töistä on muun muassa aiheutunut useita putkirikkoja, joiden vuoksi vettä on päässyt tulvimaan Hämeentien kellareihin.

Maan alta on paljastunut Helsingin kaupunkiympäristön toimialan mukaan monia yllätyksiä, kuten tuntemattomia putkia ja johtoja sekä karttatietoon nähden väärissä paikoissa sijainneita rakenteita. Ne ovat vaatineet joissakin paikoissa jopa paluuta suunnittelupöydän ääreen.

”Suurin heitto on ollut kahdeksan metriä. Kyseessä oli se vuonna 1889 rakennettu johto, josta on tainnut jo tulla kaupungin kuuluisin vesijohto”, pääurakoitsija Destian työpäällikkö Seppo Sirola kertoo tiedotteessa.

Kyseinen tsaarinaikainen runkovesiputki saatiin vaihdettua Hämeentien eteläpäässä uuteen loppukesästä.

Hämeentie muutetaan mittavassa remontissa Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne ovat sallittuja, mutta yksityisautojen läpiajo kielletään.

Samalla uusiksi menevät myös raitioteiden kiskot sekä kadun alla kulkevat putket ja kaapelit. Sörnäisten metroaseman katto puolestaan kunnostetaan.

Peruskorjauksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan ensi vuoden lopussa.