Verkkoyhtiöissä ja rakennustyömailla varaudutaan jo myräkkään – torstaiyöstä ennustetaan pahinta

Metsureita, sähköasentajia, kaivinkoneen kuljettajia, asiakaspalvelijoita. Tuulen tyynnyttyä venekuskeja ja helikopteripilotteja.

Muun muassa tällaista väkeä on valmiudessa yksinomaan sähköverkkoyhtiö Carunalla, kun Suomi varautuu keskiviikon ja torstain välisenä yönä alkavaan myrskyyn.

”Yö tulee olemaan todella poikkeuksellinen, en tiedä onko sitä tajuttukaan”, sanoo verkkojohtaja Kosti Rautiainen Carunasta.

Hän vertaa tulevan myräkän tuhovoimaa lähinnä viime vuoden Aapeli-myrskyyn, mutta nyt on lisänä kolme arvaamatonta tekijää. Maa on märkää ja pehmeää, puissa on lehdet tuulen tarttumapinnaksi, ja lisäksi puhaltaa epätyypillisesti pohjoisesta, mihin puiden juuristot eivät ole tottuneet.

Satoja käsipareja korjaustöihin

Kostiaisen mukaan pelkästään Caruna on varannut myrskyvaurioiden korjaamista varten satoja ihmisiä. Yhtiön suurhäiriöiden johtoryhmä kartoitti tiistaina, mitä voi olla tulossa, kun Hillaksi tai Ailaksi nimettävä myrsky iskee.

”Riskialuetta on oikeastaan koko Pohjanmaa ja Turun saaristo sekä rannikko Kaskisista etelään Länsi-Uudellemaalle asti”, Rautiainen kertoo.

Sähköverkot ovat myrskyissä yhä herkillä, vaikka sähkölinjoja on aina vuoden 2011 Tapani-myrskystä alkaen paranneltu kestämään paremmin sään oikuttelua.

Vuoteen 2028 mennessä kaupungeissa ei enää saisi olla yli kuutta tuntia kestäviä sähkökatkoja eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin katkoksia. Urakka tämän varmistamiseksi ei ole vielä likikään valmis.

”Ollaan siinä vähän niin kuin puolimatkan krouvissa”, Carunan Rautiainen sanoo.

Metsureita on tulossa myrskyn takia töihin myös kaupungeissa. Helsingin Stara-yhtiöllä on omia metsureita, ja Pelastuslaitos on varmistellut, että he pääsevät tarvittaessa hätiin.

”Puita kaatuu ajoteille ja talojen päälle, peltikattoja ja valomainoksia ja huputettujen talojen pressuja saattaa irtoilla. Jos vettä tulee äkkiä taivaan täydeltä, niin jätevesiviemärit eivät vedä, ja kellareihin voi tulla vesivahinkoja”, Helsingin pelastuslaitoksen palopäällikkö Vesa Hyvönen ennustaa Helsingin myrskypäivän eli torstain kiireitä.

Tavarat ja pressut kiinni työmailla

Vantaan Tikkurilassa NCC:n kerrostalotyömaalla on torstain ohjelma valmiina. Työmaalle odotetaan tulevaksi pyttyineen kaikkineen valmiiksi koottuja kylpyhuoneita, jotka pitäisi nostaa huoneistoihin torstaina.

Paitsi ettei ehkä nosteta.

”14 metriä sekunnissa on se tuuliraja, eli jos tulee sellaisia puuskia, niin ei voida nostaa”, sanoo vastaava työnjohtaja Ilmari Lahikainen NCC:ltä.

Myrskyn alla rakennustyömailla on erityistä säpinää.

”Pitää sitoa tai varastoida oikein kaikki tavarat, mikä voivat lähteä tuulessa lentoon”, Lahikainen sanoo.

On levyjä, styrokseja ja sääsuojauksia. Etenkin julkisivutelineiden sääsuojien kanssa tulee olla tarkkana.

”Se voi olla hirveän pieni juttu, joka repäisee koko pressun alas. Ei saa olla pienintäkään lepatusta.”