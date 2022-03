Tampereen tekosaaren täyttöön valittiin uusi urakoitsija

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Valmistelevia rakennustöitä on tehnyt Sulkavuoreen rakennettavan vedenpuhdistuslaitoksen louhintatyön urakoitsija Skanska Infra. Työssä syntynyttä louhetta tuodaan sekä Lielahden Hiedanrannan että Pölkkylänniemen suunnasta Näsijärveen. Vesistötäyttöä on tehty yhteensä 100000 kuutiometriä. Tähän mennessä tehdyillä täyttöalueilla on porakonekairauksilla varmennettu louhetäytön alapinnan tasoja. Näitä valmistelevia töitä tehdään edelleen.