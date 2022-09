Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Viime vuosien aikana on sattunut useampia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia siirrettäessä elementtejä työmaalla joko kuljetuksesta tai asennuspaikalle. Elementtejä on kaatunut työntekijöiden päälle tai liikutettava elementti on osunut työntekijään vakavin seurauksin.