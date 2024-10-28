Betolar ja Hycamite yhteistyöhön – nanohiilikuitua betonituotteisiin Yhteistyön tavoitteena on räätälöidä Betolarille tuote, jonka se voi kaupallistaa osana kaivos- ja metalliteollisuuden sekä rakentamisen suurivolyymisiä ratkaisuja.

Betolar ja kokkolalainen Hycamite TCD Technologies selvittävät yhdessä nanohiilikuidun soveltuvuutta betonin lujuusominaisuuksien parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Samalla tutkitaan, toimiiko Hycamiten vähähiilinen nanohiilikuitu betonituotteissa ja kaivossovelluksissa.