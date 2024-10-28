Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakennustuote Rakentaminen Uutiset Ympäristö

Betolar ja Hycamite yhteistyöhön – nanohiilikuitua betonituotteisiin

Yhteistyön tavoitteena on räätälöidä Betolarille tuote, jonka se voi kaupallistaa osana kaivos- ja metalliteollisuuden sekä rakentamisen suurivolyymisiä ratkaisuja.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2024, 13:29
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Betolar ja Hycamite yhteistyöhön – nanohiilikuitua betonituotteisiin
Betolarin toimitusjohtaja Tuija Kalpalan mukaan Hycamiten hiilituotetta voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi kaivosten ruiskurappauksissa, ontelolaattojen valmistuksessa ja muissa betonituotteissa. Kuva: Liisa Takala

Betolar ja kokkolalainen Hycamite TCD Technologies selvittävät yhdessä nanohiilikuidun soveltuvuutta betonin lujuusominaisuuksien parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Samalla tutkitaan, toimiiko Hycamiten vähähiilinen nanohiilikuitu betonituotteissa ja kaivossovelluksissa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Betolar ja Hycamite yhteistyöhön – nanohiilikuitua betonituotteisiin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset