Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

Helsinki kilpailutti yli miljardin raitiotiehankkeet

Kilpailutuksen voittajat etenevät vielä poliittiseen päätöksentekoon. Seuraavan raitiotiehankkeen rakennustyöt voisivat alkaa vuonna 2026.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. lokakuuta 2024, 15:17
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsinki kilpailutti yli miljardin raitiotiehankkeet
Raide-Jokeri oli Helsingin ensimmäinen pikaraitiotie. Kuva: Raide-Jokeri

Helsinki on kilpailuttanut suunnitteilla olevien Länsiratikoiden, Viikin-Malmin pikaraitiotien ja Länsisataman pikaraitiotien rakentajat ja suunnittelijat. Kolme hanketta on niputettu yhdeksi ohjelmaksi, jolla tavoitellaan mittavia synergiahyötyjä, kuten rakentamisajan lyhentämistä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki kilpailutti yli miljardin raitiotiehankkeet”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset