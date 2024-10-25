Helsinki kilpailutti yli miljardin raitiotiehankkeet
Kilpailutuksen voittajat etenevät vielä poliittiseen päätöksentekoon. Seuraavan raitiotiehankkeen rakennustyöt voisivat alkaa vuonna 2026.
Helsinki on kilpailuttanut suunnitteilla olevien Länsiratikoiden, Viikin-Malmin pikaraitiotien ja Länsisataman pikaraitiotien rakentajat ja suunnittelijat. Kolme hanketta on niputettu yhdeksi ohjelmaksi, jolla tavoitellaan mittavia synergiahyötyjä, kuten rakentamisajan lyhentämistä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsinki kilpailutti yli miljardin raitiotiehankkeet”