Seneralle uusi toimitusjohtaja

Maalämpöyhtiö saa poikkeuksellisen kokeneen vetäjän omalta toimialalta ja vieläpä oman konsernin sisältä.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2024, 16:40
Seneran uusi toimitusjohtaja Jukka Jäppinen on edennyt tehtäväänsä todella pitkän kaavan mukaan aina putkimiehestä lähtien. Kuva: Lauri Hytti

Jukka Jäppinen on nimitetty Seneran toimitusjohtajaksi 15.10.2024 alkaen. Senera-konserniin kuuluvat maalämpö- ja lämmöntalteenottoalan yritys Tom Allen Senera oy sekä lämpöpumppujärjestelmien huoltoon keskittyvä Maalämpöhuoltokeskus oy. Konserni työllistää noin 130 henkeä Etelä-Suomen alueella.

