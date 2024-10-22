Seneralle uusi toimitusjohtaja
Maalämpöyhtiö saa poikkeuksellisen kokeneen vetäjän omalta toimialalta ja vieläpä oman konsernin sisältä.
Jukka Jäppinen on nimitetty Seneran toimitusjohtajaksi 15.10.2024 alkaen. Senera-konserniin kuuluvat maalämpö- ja lämmöntalteenottoalan yritys Tom Allen Senera oy sekä lämpöpumppujärjestelmien huoltoon keskittyvä Maalämpöhuoltokeskus oy. Konserni työllistää noin 130 henkeä Etelä-Suomen alueella.
