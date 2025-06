Turussa on aloitettu yllättävän paljon gryndiasuntoja, Kuopiossa työmaat ovat hiljentyneet – Asuntomarkkinat ovat erilaiset eri puolilla Suomea Kokonaisuutena uusien gryndikohteiden aloitusedellytykset ovat vuonna 2025 muissa isoissa kaupungeissa paremmat kuin pääkaupunkiseudulla.

Rakennuslehden markkinakatsaus osoittaa, että uusien omistusasuntojen markkina on erilainen eri puolilla Suomea. Turku on suurin valopilkku, Kuopiossa gryndituotanto on pysähtynyt käytännössä kokonaan.