Nopea kasvu ja asiakkaiden konkurssit ajoivat eteläsuomalaisen rakentajan yrityssaneeraukseen

Saneeraushakemuksen mukaan yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, mutta se ei riitä korkeisiin korkomenoihin.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. maaliskuuta 2025, 11:50
Tuusulalainen hitsaustöitä, betonitöitä ja elementtiasennuksia tekevä JIS Urakointi on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yhtiöllä on velkaa noin 1,4 miljoonaa euroa.

