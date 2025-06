Vanhoille eristeille tuli käsittelyvelvoite – urakoitsijalle ja omistajalle uusia vaatimuksia Käsittelyvelvoitteet koskevat eriste-elementtejä eli jäykän materiaalin ja vaahdon yhdistelmiä sekä laminoituja levyjä eli vaahdon ja epäjäykän kerroksen yhdistelmiä, kirjoittaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n standardointipäällikkö Tuuli Kunnas Asiantuntija-kirjoituksessaan.

Tämän vuoden alusta lähtien vanhat F-kaasuja sisältävät eristelevyt ja -elementit on käsiteltävä siten, että niissä olevat kaasut joko otetaan talteen tai hävitetään. Samoin on toimittava, jos eristelevyissä ja -elementeissä on käytetty otsonikerrosta heikentäviä yhdisteitä.

Urakoitsijan tai rakennuksen omistajan ei tarvitse tietää, mitä yhdistettä eristeessä on käytetty ponneaineena. Sen sijaan riittää, kun selvittää, onko rakennuksessa käytetyissä eristeissä todennäköisesti fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita.

Lähtökohtana voi pitää rakennusvuotta. Jos rakennus on rakennettu ennen vuotta 1996, sisältävät polyuretaani- ja XPS-eristeet melko suurella varmuudella edellä mainittuja kaasuja ja ovat siten käsittelyvelvoitteen piirissä. Villaeristeissä tai EPS-eristeissä ei F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita ole käytetty.

F-kaasuja on tyypillisesti käytetty kylmäaineina, ja kylmäaineiden käsittelyvelvoitteita on ollut jo aiemmin. Vanhojen eristelevyjen osalta käsittelyvelvoitteet ovat uusia.

Velvoite koskee myös pienempiä töitä

Käsittelyvelvoitteet koskevat eriste-elementtejä eli jäykän materiaalin ja vaahdon yhdistelmiä sekä laminoituja levyjä eli vaahdon ja epäjäykän kerroksen yhdistelmiä. Tyypillinen esimerkki eriste-elementistä on kylmätilaelementti. Tiivistys- ja eristysvaahdot, kuten ikkunoiden asennusvaahdot, ovat velvoitteiden ulkopuolella. Velvoite ei koske vain luvanvaraisia hankkeita, vaan myös pienempiä kunnostus- ja purkutöitä.

Käsittelyvelvoitteista on mahdollista poiketa, jos eristelevyjen poistaminen rakenteista ei ole teknisesti mahdollista. Tämä on todistettava laadittavalla asiakirjalla, joka on säilytettävä viiden vuoden ajan sekä pyynnöstä asetettava viranomaisen saataville. On syytä huomata, että ehto rajautuu vain tekniseen mahdollisuuteen, eli velvoite on voimassa kustannuksista huolimatta. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että eriste-elementtien kohdalla käsittelyvelvoitteista ei voida poiketa.

Jatkossa F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät eristeet on huomioitava purkukartoituksessa. Korjaus- tai purkutyömaalla velvoite merkitsee kyseisen jakeen erilliskeräystä ja toimittamista ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Korjaus- ja purkukohteessa voi olla sekä käsittelyvelvollisuuden piirissä olevia että sen ulkopuolelle rajautuvia elementtejä ja eristelevyjä, jos kohteessa on tehty käytön aikana muutostöitä.

Jätejakeet onkin merkittävä huolella. Kappaleet tulisi irrottaa mahdollisimman ehjinä ja jatkokäsittelyyn sopivan kokoisina. Jätehuoltosuunnitelmaa ja purkutöiden suunnittelua varten on hyvä selvittää, missä ja miten (minkä kokoisina kappaleina) eristeet käsitellään.

Ei estä uudelleenkäyttöä

Uudet velvoitteet eivät estä uudelleenkäyttöä millään tavalla. F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä elementtejä, levyjä ja näitä sisältäviä tuotteita, esimerkiksi ovia, voidaan käyttää uudelleen sekä samassa että toisessa kohteessa. Tuotteiden kelpoisuus on kuitenkin aina selvitettävä. Jotta tuote voidaan hävittää asianmukaisesti myös tulevan käytön päätyttyä, on tieto ”tuote sisältää F-kaasuja / otsonikerrosta heikentäviä aineita” syytä välittää eteenpäin.

Stratosfäärin (yläilmakehän) otsonikato on yksi yhdeksästä planetaarisesta rajasta. Siinä missä suurin osa planetaarisista rajoista on ylitetty, otsonikadon tilanne on maapallon kantokyvyn osalta positiivinen, eli ollaan niin sanotulla turvallisella tasolla. Tästä on kiittäminen kansainvälistä yhteistyötä ja 1980-luvulla solmittua ympäristösopimusta, Montrealin pöytäkirjaa.

Otsonikerroksen ohentuminen saatiin pysäytettyä, ja tällä vuosituhannella se on osittain palautunut. Montrealin pöytäkirja on menestystarina, joka valaa uskoa ympäristökysymysten yhteisen ratkaisemisen mahdollisuuksiin.

F-kaasuihin kuuluvilla fluorihiilivedyillä (HFC) on korvattu otsonikerrosta heikentäviä aineita (CFC, HCFC). Fluorihiilivedyillä on kuitenkin merkittävästi hiilidioksidia suurempi ilmakehän lämmityspotentiaali (GWP). Koska näiden kaasujen päästöt kasvoivat, neuvoteltiin Montrealin pöytäkirjaan vuonna 2016 Kigalin muutos. Sen tavoitteena on vähentää fluorihiilivetyjen käyttöä ja osaltaan ehkäistä ilmaston lisälämpenemistä.

Ilmastonmuutoksen osalta, yksi planetaarisista rajoista sekin, tilanne ja nykyinen kehitys eivät ole otsonikadon kaltaisesti myönteisiä, vaan planetaarinen raja on ylitetty. HFC-yhdisteiden maailmanlaajuisella rajoittamisella arvioidaan voitavan rajoittaa lisälämpenemistä noin 0,5 astetta vuoteen 2100 mennessä. Huolehtimalla vanhojen eristeiden käsittelyvelvoitteista edistetään ilmastonmuutoksen hillintää.

Kirjoittaja on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n standardointipäällikkö.