Turun uusi kiinteistöyhtiö löysi toimitusjohtajan Hartelasta – Saaristo aloittaa kesäkuussa

Turun kaupungilla ja sen uudella kiinteistöyhtiöllä on lähivuosille historiallisen suuri, yhteensä noin 340 miljoonan euron investointiohjelma.

 

Seppo Saaristo saa luotsattavakseen kiinteistöosakeyhtiön, joka jatkossa rakentaa ja hallinnoi pääosan kaupungin uudisrakennuksista. Kuva: Jere Satamo

Turun kaupungin uudisrakennushankkeita toteuttavan Kiinteistöosakeyhtiö Turun monitoimitilojen toimitusjohtajaksi on nimitetty rakentamistalouden diplomi-insinööri Seppo Saaristo.

