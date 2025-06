TKU-Rakennukselle ennätysurakka Raisiosta – logistiikka- ja tuotantotilaa 15 000 neliötä Kyseessä on TKU-Rakennuksen toistaiseksi suurin urakkakohde ja Logianin ensimmäinen Turun seudulla.

Kiinteistösijoitusyhtiö Logian ostaa TKU-Rakennus kehittämän, noin 15 000 neliön logistiikka- ja tuotantorakennuksen Raision Leilimaalta Turun ohikulkutien varresta.

Kyseessä on TKU-Rakennuksen toistaiseksi suurin urakkakohde ja Logianin ensimmäinen Turun seudulla. Rakennustyöt alkavat välittömästi ja tilojen on määrä valmistua kesän 2026 aikana. Niihin on asettumassa iso kansainvälinen sähkö- ja automaatioalan teollisuusyritys pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Kohteelle haetaan vähintään Breeam Excellent-tason ympäristösertifikaattia. Lisäksi se on A-energialuokkaa ja täyttää EU-taksonomian vaatimukset.