Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Asunnot Talous Uutiset

Jukka Helminen Asuntosäätiön toimitusjohtajaksi – Kankainen jää eläkkeelle

Helminen siirtyy Asuntosäätiöön kiinteistösijoitusyhtiö Round Hill Capitalista.  Sitä ennen hän on työskennellyt Kuntarahoituksessa rahoitusjohtajana sekä TA-Yhtymän toimitusjohtajana.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. elokuuta 2025, 10:57
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Jukka Helminen Asuntosäätiön toimitusjohtajaksi – Kankainen jää eläkkeelle
"Asuntosäätiössä pääsen yhdistämään kokemukseni toimiviin, kestäviin ja kohtuuhintaisiin koteihin", uusi toimitusjohtaja Jukka Helminen toteaa.

Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Helminen. Hän seuraa tehtävässä tämän vuoden lopulla eläkkeelle jäävää rakennusneuvos Esa Kankaista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jukka Helminen Asuntosäätiön toimitusjohtajaksi – Kankainen jää eläkkeelle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset