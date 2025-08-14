Jukka Helminen Asuntosäätiön toimitusjohtajaksi – Kankainen jää eläkkeelle
Helminen siirtyy Asuntosäätiöön kiinteistösijoitusyhtiö Round Hill Capitalista. Sitä ennen hän on työskennellyt Kuntarahoituksessa rahoitusjohtajana sekä TA-Yhtymän toimitusjohtajana.
Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Helminen. Hän seuraa tehtävässä tämän vuoden lopulla eläkkeelle jäävää rakennusneuvos Esa Kankaista.
