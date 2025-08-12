Julkisivuremontti-kisaan ehtii vielä – ilmoittautumisaikaa elokuun loppuun saakka Palkintoperusteissa painotetaan tekniikan ja arkkitehtuurin lisäksi korjauksen onnistumista ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista.

Kuuntele juttu

Taloyhtiöille suunnattu ja nyt jo kymmenettä kertaa järjestettävä Julkisivuremontti-kilpailu on pääsemässä hyvään vauhtiin. Ilmoittautumisia otetaan vastaan elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen tuomaristo alkaa seuloa parhaita kandidaatteja palkittaviksi.

Kisaan haetaan taloyhtiöitä, joissa on tehty onnistunut ja laadukas, muillekin esimerkiksi ja innoittajaksi kelpaava julkisivuremontti. Kilpailuun voi ehdottaa vain kohteita, jotka eivät ole siihen aiemmin osallistuneet. Edellisen kerran kisa järjestettiin vuonna 2023. Tuolloin voittajaksi nousi helsinkiläisen Asunto oy Euran julkisivukorjaus.

Palkintoperusteissa painotetaan tekniikan ja arkkitehtuurin lisäksi korjauksen onnistumista ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista. Kilpailuehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, kiinteistönomistajat, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat ja materiaalitoimittajat.

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys JSY, Rakennusteollisuus RT sekä Asunto- ja kiinteistöalanhallitusammattimaiset AKHA.