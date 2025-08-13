Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Plugit laajentaa Lapin latausverkkoa – miljoonainvestointi Peuran liikenneasemalle

Latauspaikkoja myös raskaan ammattiliikenteen käyttöön.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. elokuuta 2025, 8:01
Ei kommentteja artikkeliin Plugit laajentaa Lapin latausverkkoa – miljoonainvestointi Peuran liikenneasemalle
Plugit laajentaa latausasemaverkostoa myös raskaan liikenteen tarpeisiin. (Havainnekuva: Plugit Finland)

Plugit Finland rakentaa yhden Lapin suurimmista latauskentistä nelostien varrelle Tervolan Peuraan. Liikenneasema Mäkipeuran yhteyteen tuleva latauskenttä sisältää yhteensä 10 suurteholatauspaikkaa, joista kaksi on läpiajettavaa 40-metristä paikkaa raskaalle liikenteelle.

