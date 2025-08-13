Plugit laajentaa Lapin latausverkkoa – miljoonainvestointi Peuran liikenneasemalle
Latauspaikkoja myös raskaan ammattiliikenteen käyttöön.
Plugit Finland rakentaa yhden Lapin suurimmista latauskentistä nelostien varrelle Tervolan Peuraan. Liikenneasema Mäkipeuran yhteyteen tuleva latauskenttä sisältää yhteensä 10 suurteholatauspaikkaa, joista kaksi on läpiajettavaa 40-metristä paikkaa raskaalle liikenteelle.
