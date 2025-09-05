Opiskelijoiden ideakilpailu ratkesi – tuomaristo arvosti inspiroitumista 1960-luvun kohteesta Kilpailu järjestettiin jo 17. kertaa.

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voittajat ovat selvillä. Jo 17. kertaa järjestetyssä kilpailussa opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella Tampereella sijaitsevan As oy Sotkantalot -kohteen korjaamista.

Voittajat julkistettiin Tampereen yliopiston (TAU) Arkkitehtuurin yksikön ja Julkisivuyhdistys – JSY ry:n järjestämässä webinaarissa Tampereella.

Tuomariston mukaan parhaat työt erottautuivat hyvän ehdotusaineksen joukosta kokonaishallitulla otteella, mihin kuului paitsi itse ehdotuksen arkkitehtoninen, toiminnallinen ja rakenteellinen sisältö, myös sen houkutteleva esillepano selkeän ja kauniin esitystekniikan avulla.

Voiton vei ehdotus Telkkä, jonka tekijöinä ovat Markus Atarah, Vilma Kangas, Pinja Muli, Lasse Pekkala. Ehdotuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi on esitetty lapsiperheiden tarpeisiin vastaaminen heitä palvelevin toiminnoin ja tiloin. Ehdotus on tuomariston mukaan kattavasti harkittu, taitavasti laadittu ja esitetty sekä suunnitelmana että aineistokokonaisuutena ja selkeästi omanlaistaan arkkitehtuuria muodostava. Porrastetut julkisivut tuovat mielenkiintoista, omintakeista ilmettä ja kaappaavat onnistuneesti valoa useammasta suunnasta.

Toiseksi sijoittui Sotkansulka. Sen tekijöinä ovat Silja Huilaja, Sini Hyttinen, Vilhelmiina Peltomäki, Kaisa Tupala. Kolmanneksi sijoittui Punanuttu, jonka tekivät Ulla Helkiö, Vera Enkvist, Saana Kupari, Catherine Huynh.

Kolmen kerrostalon kokonaisuus

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu oli avoin kaikille arkkitehtikoulujen perustutkinto-opiskelijoille. Kilpailuun jätettiin yhdeksän osallistumisoikeuden täyttävää ehdotusta.

Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella Tampereen Amurissa, Kankurinkatu 3–6:ssa sijaitsevan Asunto oy Sotkantalojen korjaamista. Tontilla sijaitsee kolme 1960-luvun lopulla rakennettua kerrostaloa.

”Kuten aikaisempinakin vuosina, myös tänä vuonna työt joutuivat taiteilemaan olemassa olevan rakennuksen ilmeen säilyttämisen ja sen uudistamisen välillä. Vaikka tehtävän kohteena oli sinänsä tavanomainen 1960-luvun rakennus, on siinä tarkasti katsoen myös omat persoonalliset ominaispiirteensä, joiden säilyttämistä tai muuta huomioimista, kuten niistä inspiroitumista, arvostettiin kilpailun arvioinnissa”, kilpailun tuomariston yleisluonnehdinnassa todetaan.

Tavoitteena oli laatia arkkitehtonisesti korkeatasoinen korjaussuunnitelma, jossa yhdistyvät kaupunkikuvaa ja alueen viihtyisyyttä kohentava ulkoasu, toiminnalliset parannukset sekä rakenteiden ja talotekniikan energiateknistä ja muuta toimivuutta kehittävät ratkaisut.

”Vaikka opiskelijat keskittyivät tämän nelikerroksisen C-rakennuksen korjaamisen suunnitteluun, ajatuksena oli, että ratkaisuja voitaisiin soveltaa myös kahteen muuhun yhtiöön kuuluvaan kuusikerroksiseen asuinkerrostaloon”, palkintolautakunnan puheenjohtaja, professori Satu Huuhka Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä taustoitti.

Kilpailuohjelman mukaan opiskelijoiden piti suunnitella C-rakennukseen myös kaksi lisäkerrosta. Tässä selkeästi palkittavissa ehdotuksissa oli lähdetty siitä, että lisäkerrokset voivat ja saavat erottua alapuolisista kerroksista.

Hyviä ideoita

Anssi Laukkarinen toimii Tampereen yliopistossa yliopisto-opettajana Rakennustekniikan yksikössä. Hän kuitenkin osallistui tuomariston työskentelyyn Asunto Oy Sotkantalojen edustajana.

”Meidän kannaltamme kilpailu osui otolliseen ajankohtaan, koska emme vielä tarkalleen tiedä, mitä teemme parvekkeille tai mahdollisesti siinä yhteydessä myös julkisivuille”. Parvekkeista on tehty muutama vuosi sitten kuntotutkimus, minkä perusteella parvekkeita on uusittava lähivuosina. Samalla mietitään, mitä varsinaisille julkisivuille tehdään.”

Ehdotuksissa on Laukkarisen mukaan paljon aineistoa, ideoita, yksityiskohtia, värimaailmaa, joita on esitetty myös visuaalisesti houkuttelevasti.

”Vaikka kilpailuehdotukset eivät ole suunnittelu- tai toteuttamistasoisia, eikä niitä voida sellaisenaan käyttää, siellä on kuitenkin paljon hyviä ideoita ja yksityiskohtia, joita voimme varmastikin hyödyntää.”