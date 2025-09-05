Suojelurakennuksen uudelleenrakentamiseen on päädytty muuallakin kuin Tapiolassa – ”Ei millään tavalla hallittu prosessi”
Suojelurakennuksen purkaminen ja rakentaminen uudelleen on viimeinen keino. Joskus paljastuu kuitenkin niin paljon yllätyksiä, että muuta vaihtoehtoa ei ole.
Tapiolan uimahallin kaltainen tapaus, jossa suojeltu rakennus puretaan ja rakennetaan käytännössä kokonaan uudelleen, on harvinainen, mutta ei ainutlaatuinen, arvioi Museoviraston yliarkkitehti Robin Landsdorff.
