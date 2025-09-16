YIT rakentaa koulun Helsinkiin Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2026 lopulla ja niiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2029.

Helsingin kaupunki on valinnut YIT:n ja erikoissijoitusrahasto EQ Yhteiskuntakiinteistöt Hermanninrannan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen kumppaneiksi. YIT vastaa rakennustöistä ja EQ Yhteiskuntakiinteistöt tulee sen omistajaksi ja vuokranantajaksi.