YIT rakentaa koulun Helsinkiin

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2026 lopulla ja niiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2029.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. syyskuuta 2025, 9:11
Havainnekuva. Kuva: YIT

Helsingin kaupunki on valinnut YIT:n ja erikoissijoitusrahasto EQ Yhteiskuntakiinteistöt Hermanninrannan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen kumppaneiksi. YIT vastaa rakennustöistä ja EQ Yhteiskuntakiinteistöt tulee sen omistajaksi ja vuokranantajaksi.

