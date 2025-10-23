Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Arvorakennuksen konservointitöiden määrä yllätti – ”Siinä on ollut erinomainen tekijä, joka palauttaa niitä intohimoisesti käsityönä”

Suojellun koulurakennuksen perusparannus on edennyt Helsingin kaupunginmuseon tarkassa ohjauksessa. Siten töitä on tehty pieteetillä. Vaikka yllätyksiä on piisannut, osapuolten hyvän yhteistyön ansiosta ongelmat on saatu ratkottua nopeasti.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2025, 6:10
Julkisivun uusittu, alkuperäiseen pyrkivä väri on tulkinta, johon on päädytty muun muassa vanhoja valokuvia ja Helsingin muita saman aikakauden rakennuksia tutkimalla. Kuva: Jussi Helttunen

Helsingin Punavuoressa sijaitsee erityisen kaunis vanha koulurakennus. Vuonna 1910 valmistunutta Grundskolan Norsenin Cygnaeus-yksikköä pidetään yhtenä Helsingin arvokkaimmista koulurakennuksista.

