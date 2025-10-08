Asuntosijoittajien ostoaikeet ovat nousussa Asunnon ostoaikeet lähentelevät jo vuoden 2020 syksyn tasoa.

Suomen Vuokranantajien keskiviikkona 8. 10. julkaiseman jäsenkyselyn mukaan vuokranantajien asuntojen ostoaikeet ovat selvässä nousussa ja lähentelevät jo vuoden 2020 tasoa. Jäsenkyselyn tulosten mukaan nyt jo reilu 28 prosenttia vastaajista kertoo aikovansa ostaa sijoitusasunnon seuraavan 12 kuukauden aikana. Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Ostoaikeissa on kuitenkin suurta vaihtelua eri puolilla maata. Suurimmat ostohalukkuudet löytyvät Porista (57 %), kun taas Helsingissä vain 15 prosenttia vastaajista suunnittelee uusia sijoituksia. Myös muilla pääkaupunkiseudun alueilla ostoaikeet jäävät muuta maata alhaisemmiksi – Vantaalla 19 prosenttiin ja Espoossa 22 prosenttiin.

”Ostoaikeiden painottuminen maakuntakeskuksiin kertoo sijoittajien siirtymisestä vahvemmin kassavirtahakuisiksi. Pääkaupunkiseudulla kassavirtapositiivisten kohteiden löytäminen on vaikeampaa, tai pääomaa on sidottava selvästi enemmän. Samalla vuokralaisten löytyminen koetaan yhä haastavaksi, ja tilastoissa näkyy jopa selkeää vuokrien laskua”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson tiedotteessa.

Suomen Vuokranantajien ensimmäinen barometri julkaistiin syksyllä 2020, ja siitä lähtien Tampere on hallinnut kehitysnäkymien kärkipaikkaa. Nyt viiden vuoden jälkeen kaupungin näkymissä nähtiin pieni notkahdus, joka pudotti sen sijalle kolme. Kärkeen nousi Rovaniemi, jonka kehitysnäkymät ovat vahvistuneet tasaisesti viime barometreissä.

”Lapin maakuntakeskus on kasvanut viime vuosina kaikilla avainluvuilla mitattuna. Samaan aikaan suurimmat kaupungit ovat kamppailleet vuokramarkkinoiden haasteiden kanssa, jotka eivät ole heti poistumassa. Tampereenkaan pudotus ei ole merkki sen pitkän aikavälin potentiaalin heikentymisestä, mutta kyllä se heijastelee todennäköisesti seuraavan kahden vuoden tilannetta”, Karlsson sanoo.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2210 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 9.9.-24.9.2025. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.