Bonavan työpäällikkö on myös taistelulajien taitaja Joka pelätyn kung fun taitaa, voi esteet kaikki voittaa. Frederikin takavuosien diskohitin riimit istuvat myös Bonavan työpäällikkö Leo Hintikkaan, jota voi hyvällä syyllä kutsua itämaisten kamppailulajien monitaituriksi.

Kuuntele juttu

Hintikka harrastaa Bujinkan Budo Taijutsua, jonka juuret ovat yhdeksässä japanilaisessa taistelukoulussa. Lajikokonaisuus koostuu aseettomasta itsepuolustuksesta sekä erilaisten aseiden, kuten kepin, puukon, miekan tai vaikkapa köyden, käytöstä. Kaiken perustana on mahdollisimman hyvä kehonhallinta, jonka kehittyessä opetellaan myös erilaisia lyönti-, potku-, heitto-, kaato-, lukko-, kuristus-, vapautumis- ja aseistariisuntatekniikoita.

Espoon Tapiolassa rivitalotyömaata luotsaava Hintikka innostui lajista jo yläkouluikäisenä.

”Mentiin kaverin kanssa treenisalille katsomaan, mistä oikein oli kyse. Olin lopettanut muutamaa vuotta aiemmin judoharrastuksen ja innostuin tästä saman tien. Ninjat ja samurait olivat 15-vuotiaana kovia juttuja”, työpäällikkö muistelee.

Loputtomasti opeteltavaa

Bujinkan Budo Taijutsu on eräänlainen itämaisten kamppailulajien sulattamo ja vaatii harrastajaltaan määrätietoisuutta ja pitkää pinnaa. Välillä edistyminen voi kuulemma tuntua jopa tuskastuttavan hitaalta, sillä lajeja, aseita, tekniikoita ja niiden erilaisia yhdistelmiä on yhteensä satoja.

”Itselläni oli judotaustaa, mistä on ollut kiistatta apua. Tämän harrastuksen pariin voi kuitenkin tulla ilman mitään aiempaa kokemusta. Joukossa on niin lukioikäisiä kuin eläkeläisiä”, Hintikka vinkkaa.

Monista muista itämaisista kamppailulajeista poiketen Bujinkan Budo Taijutsussa ei järjestetä kilpailuja. Omia taitoja voi testata harjoituksissa sekä vyökokeissa, joiden väriasteet ovat samoja kuin muissa japanilaisissa lajeissa.

Hintikan vyötäröllä on 15 danin musta vyö. Se kertoo, että lajin eri osa-alueet ovat jo varsin hyvin hallussa ja niitä voi opettaa myös muille.

”Itse en ole kilpailemista judovuosien jälkeen edes kaivannut. Tässä on kyse ennen kaikkea itsensä jatkuvasta kehittämisestä. Opeteltavaa on loputtomasti, sillä maailmalla joku tekee aina jonkin asian muita paremmin”, Hintikka sanoo.

Mielenmaltti auttaa myös työmaalla

Bonavan työpäällikkö on yksi ympäri Suomea toimivan Bujinkan Shinden Dojo Finland -seuran vetäjistä ja hakenut lisäoppia myös lajin synnyinmaasta Japanista. Seuraava opintomatka kuuluu olevan suunnitteilla Britannian suuntaan.

”Nettivideot ovat varsinkin japanilaisille opettajille hieman tabuja. Kun reissaa maailmalla, pääsee näkemään huipputekijöitä.”

Laji on Suomessa vielä pieni ja hajanainen. Aktiivisia harrastajia on Hintikan mukaan muutamia satoja.

”Modernit kamppailulajit, kuten vapaaottelu, ovat lisänneet viime vuosina suosiotaan. Se on samalla vienyt fokusta itämaisista lajeista muualle”, hän harmittelee.

Perinteisiin itsepuolustustaitoihin ja itämaisiin taistelulajeihin liittyvästä mielenhallinnasta on Hintikan mukaan hyötyä myös arkielämässä.

”Pinna ei kiristy pienistä asioista, eivätkä yllättävät tilanteet häkellytä. Työmaallakaan kaikki ei aina mene ihan suunnitelmien mukaan, ja silloin tarvitaan nopeita, mutta järkeviä päätöksiä.”