Espoossa tehtiin viidessä viikossa 35 miljoonalla infraa – ”Emme ole keksineet, missä muussa hankkeessa olisi tehty noin paljon”
Espoon kaupunkirataa on rakennettu nyt kaksi kesää. Kiireisin vaihe ajoittuu juhannuksen jälkeiseen aikaan, kun liikenne katkaistaan yli kuukaudeksi.
Espoon kaupunkiradan toinen rakennusvuosi alkaa lähestyä loppuaan. Työt jatkuvat läpi talven, mutta tämän vuoden viimeiset liikennekatkot nähtiin syyskuun lopussa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Espoossa tehtiin viidessä viikossa 35 miljoonalla infraa – ”Emme ole keksineet, missä muussa hankkeessa olisi tehty noin paljon””