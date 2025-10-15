Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

GRK sai ison tieurakan Käsivarresta

Rakentaminen alkaa tulevana kevättalvena, ja urakka valmistuu vuonna 2028.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 15. lokakuuta 2025, 8:48
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin GRK sai ison tieurakan Käsivarresta
Kuvituskuva. Kuva: GRK Kuva: Henri Luoma / www.hlp.fi

GRK on valittu peruskorjaamaan valtatietä 21 noin 16 kilometrin osuudella Palojoensuun ja Kuttasen välillä Enontekiöllä. Noin 25 miljoonan euron arvoisen urakan tilaajana on väylävirasto.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “GRK sai ison tieurakan Käsivarresta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset