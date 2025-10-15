GRK sai ison tieurakan Käsivarresta
Rakentaminen alkaa tulevana kevättalvena, ja urakka valmistuu vuonna 2028.
GRK on valittu peruskorjaamaan valtatietä 21 noin 16 kilometrin osuudella Palojoensuun ja Kuttasen välillä Enontekiöllä. Noin 25 miljoonan euron arvoisen urakan tilaajana on väylävirasto.
