Pyhäjärvelle on suunnitteilla 100 megawatin datakeskus

Sitä voidaan skaalata myöhemmin jopa 800 megawattiin asti.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 9:36
Pyhäjärvelle on suunnitteilla 100 megawatin datakeskus

Kansainvälinen uusiutuvan energian ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäjä Solano kaavailee yhdessä Pyhäjärven kaupungin ja sen kehitysyhtiö Callion kanssa 100 megawatin datakeskuskampusta Uusi-Olkkolan alueelle. Lisäksi suunnitelmissa on skaalata kampusta eri vaiheissa moninkertaiseksi, jopa 800 megawattiin asti.

