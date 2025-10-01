Pyhäjärvelle on suunnitteilla 100 megawatin datakeskus
Sitä voidaan skaalata myöhemmin jopa 800 megawattiin asti.
Kansainvälinen uusiutuvan energian ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäjä Solano kaavailee yhdessä Pyhäjärven kaupungin ja sen kehitysyhtiö Callion kanssa 100 megawatin datakeskuskampusta Uusi-Olkkolan alueelle. Lisäksi suunnitelmissa on skaalata kampusta eri vaiheissa moninkertaiseksi, jopa 800 megawattiin asti.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Pyhäjärvelle on suunnitteilla 100 megawatin datakeskus”