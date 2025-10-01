Pyhäjärvelle on suunnitteilla 100 megawatin datakeskus Sitä voidaan skaalata myöhemmin jopa 800 megawattiin asti.

Kansainvälinen uusiutuvan energian ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäjä Solano kaavailee yhdessä Pyhäjärven kaupungin ja sen kehitysyhtiö Callion kanssa 100 megawatin datakeskuskampusta Uusi-Olkkolan alueelle. Lisäksi suunnitelmissa on skaalata kampusta eri vaiheissa moninkertaiseksi, jopa 800 megawattiin asti.