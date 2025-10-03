Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Rakennusalan ammattilainen: Rakennuksilla metelöidään aamuseitsemältä ihan kiusallaan

Pitkään alalla työskennellyt toivoo, että rakennustyömailla otettaisiin asukkaat paremmin huomioon.

Kirjoittaja Salla Rajala / HS
Kirjoitettu 3. lokakuuta 2025, 13:17
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rakennusalan ammattilainen: Rakennuksilla metelöidään aamuseitsemältä ihan kiusallaan
Haastateltu rakennustyöntekijä toivoo, että työmailla pohdittaisiin enemmän meluavan työn ajoitusta. (Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva)

Helsingissä elää sitkeänä legenda, jonka mukaan rakennustyömailla rakennustyöt aloitettaisiin meluavilla hommilla tahallaan kukonlaulun aikaan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan ammattilainen: Rakennuksilla metelöidään aamuseitsemältä ihan kiusallaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset